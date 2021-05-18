США заявили о незаконных морских претензиях России в Арктике

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал действия России в арктическом регионе, назвав их «незаконными морскими претензиями», и призвал Москву избегать милитаризации Арктики. Об этом во вторник, 18 мая, он заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном в Рейкьявике, передает Reuters.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты возмущены требованиями, предъявляемыми Россией для прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Так, например, государствам необходимо заранее уведомлять Москву о проходе по российской части Арктики. Тех, кто попытается сделать это без официального разрешения, может ждать арест или даже уничтожение судна, указал госсекретарь.

«Мы видели, как Россия выдвигала незаконные морские претензии, в частности, ее регулирование иностранных судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, что несовместимо с международным правом. Схема регулирования, предложенная Россией, не учитывает должным образом права и свободу судоходства в территориальных водах и исключительной экономической зоне», — заявил Блинкен, добавив, что Вашингтон обеспокоен тем, что усиление милитаризации может привести к серьезным проблемам.

Ранее госсекретарь США предрек «новый театр конфликта» в Арктике из-за растущей роли России в регионе. Он напомнил, что в феврале текущего года российский газовый танкер впервые прошел по Северному морскому пути. «До недавнего времени этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году. Но по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше», — отметил Блинкен.