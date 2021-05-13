НАТО повысила интенсивность учений у границ России

Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО повысили интенсивность военных учений у границ России в Арктике и стали проводить регулярные походы боевых надводных кораблей. Об этом на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Петр Великий» заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что подобного не было со Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

«Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США. При этом происходит смещение районов их [мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС] проведения к границам РФ», — сказал адмирал и отметил существенный рост интенсивности полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США.

По словам Моисеева, подобные действия «носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом».

В апреле Госсекретарь США Энтони Блинкен предрек «новый театр конфликта» в Арктике из-за растущей роли России в регионе. Руководитель внешнеполитического ведомства указал на то, что Россия строит в регионе новые базы, в том числе одну в 300 милях (480 километрах) от Аляски.