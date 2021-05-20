В Госдепе подтвердили отказ от санкций против «Северного потока-2»

В Государственном департаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода «Северный поток-2», об этом говорится в докладе внешнеполитического ведомства, направленном в Конгресс. Его содержание передает Reuters.

Так, санкции были отменены по отношению к компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректору Маттиаса Варнига. По данным агентства, такое решение Госдеп объяснил национальными интересами Вашингтона.

Об отказе США от ограничений сообщалось накануне, 19 мая. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод — это активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация президент Джозефа Байдена решила этого не делать.

При этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя новости об остановке рестрикций, заявила, что США намерены использовать все меры для остановки строительства «Северного потока-2».

Изначально трубопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.