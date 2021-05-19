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США назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы

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Фото: Globallookpress.com

Соединенные Штаты все еще считают, что трубопровод «Северный поток-2» — российский геополитический проект, несущий угрозу для Европы. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

«Это плохая сделка, это российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Европы, Украины и восточному флангу союзников и партнеров НАТО», — приводит информационное агентство ее слова.

О том, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена снимет санкции с компании-оператора «Северного потока-2», — Nord Stream 2 AG — сообщалось ранее. Источники Reuters утверждают, что Госдепартамент считает отмену мер частью национальных интересов Соединенных Штатов.

При этом издание Axios писало, что внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.

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