Мир
 
Последние новости
Россия назвала желаемую роль в конфликте Израиля и Палестины
Мошенник обманул москвича и прислал СМС со словами «Братан, не обижайся» 
«Иванушкам» предрекли распад
На месте ядерного взрыва нашли «невозможное» вещество
Байден вновь заявил о своем 180-летнем политическом стаже
«Бесчувственная» королева красоты рассказала о своих чувствах
Российский экс-прокурор изнасиловал женщину и предложил ей выйти замуж
Фанат продержался в спарринге с Гейджи полминуты ради денег
Женщины носили одну и ту же одежду 100 дней и поделились опытом
Умерла звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко
Новости партнеров

Байден снимет санкции по «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с компании, имеющей отношение к «Северному потоку-2» — Nord Stream 2 AG. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Вашингтон также снимет санкции с ее главы Маттиаса Варнига. Соответствующее объявление Госдеп США должен сделать уже в среду, 19 мая.

По словам источников, в отчете указано, что Варниг «является союзником российского президента Владимира Путина» и участвует в деятельности, за которую предусмотрены санкции. Однако их отмена — также в национальных интересах Соединенных Штатов.

О том, что администрация Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода «Северный поток-2» и его руководителей, стало известно 18 мая. Издание Axios писало, что при этом внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль отреагировал на мягкость США в отношении «Северного потока-2»
Стало известно о планах США навредить «Северному потоку-2»
Стало известно о планах США отказаться от санкций против «Северного потока-2»