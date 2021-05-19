Байден снимет санкции по «Северному потоку-2»

Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с компании, имеющей отношение к «Северному потоку-2» — Nord Stream 2 AG. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Вашингтон также снимет санкции с ее главы Маттиаса Варнига. Соответствующее объявление Госдеп США должен сделать уже в среду, 19 мая.

По словам источников, в отчете указано, что Варниг «является союзником российского президента Владимира Путина» и участвует в деятельности, за которую предусмотрены санкции. Однако их отмена — также в национальных интересах Соединенных Штатов.

О том, что администрация Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода «Северный поток-2» и его руководителей, стало известно 18 мая. Издание Axios писало, что при этом внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.

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