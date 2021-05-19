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Снятие санкций США с «Северного потока-2» сочли шагом навстречу Германии

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Фото: Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

США действительно намерены снять санкции с компании, связанной с газопроводом «Северный поток-2», и ее главы. Об этом рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, его цитирует Reuters.

Речь идет о главе Nord Stream 2 AG Маттиасе Варниге. Германский дипломат назвал действия Вашингтона положительным знаком. Кроме того, Маас счел снятие санкций шагом американской администрации навстречу Германии.

О том, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена снимет санкции с компании, имеющей отношение к «Северному потоку-2», — Nord Stream 2 AG — сообщалось ранее сегодня. Источники Reuters утверждают, что Госдепартамент считает отмену мер частью национальных интересов Соединенных Штатов.

При этом издание Axios писало, что внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.

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