Госдеп отказался от санкций против «Северного потока-2»

Госдепартамент США отказался от санкций против трубопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в докладе, представленном Конгрессу, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что строительство газопровода — активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация президента США Джозефа Байдена решила отказаться от них «по соображениям национальной безопасности».

О том, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена снимет санкции с компании-оператора «Северного потока-2», — Nord Stream 2 AG — сообщалось ранее. Источники Reuters утверждают, что Госдепартамент считает отмену мер частью национальных интересов Соединенных Штатов. Ранее в тот же день глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что это решение — шаг навстречу Германии.

При этом издание Axios писало, что внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.

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