США используют все меры для остановки строительства «Северного потока-2»

США намерены использовать все меры для остановки строительства газопровода «Северный поток-2», сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер. Ее слова приводит ТАСС.

Представитель Госдепа, комментируя сообщения СМИ о том, что американские власти откажутся от рестрикций в отношении компании-оператора проекта, заявила, что американская администрация собирается использовать все возможные инструменты для того, чтобы газопровод не был завершен.

Ранее Bloomberg со ссылкой на доклад, представленный Конгрессу, сообщило, что Госдепартамент США отказался от санкций против трубопровода «Северный поток-2». Отмечается, что строительство газопровода — активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация президента США Джозефа Байдена решила отказаться от них «по соображениям национальной безопасности».

Изначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.