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США пообещали «непоколебимо» выступать против «Северного потока-2»

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: CNP / Globallookpress

США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, оно было распространено во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, трансляция велась в YouTube.

«Мы продолжим выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС. Наша позиция против "Северного потока-2" непоколебима», — подчеркнул госсекретарь.

Он также подтвердил, что Госдепартамент подал в Конгресс доклад, в котором указаны четыре судна и пять организаций, участвующих в строительстве газопровода. Блинкен отметил, что эти структуры будут подвергнуты санкциям, однако не дал прямого ответа, были или будут ли введены ограничения.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода «Северный поток-2». Блинкен подчеркнул, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG.

Об отказе США от ограничений сообщалось накануне, 19 мая. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод — это активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация президент Джозефа Байдена решила этого не делать. Такое решение было объяснено национальными интересами Вашингтона.

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