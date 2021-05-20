Байдена упрекнули за «подарок» Путину

Президента США Джо Байдена упрекнули в том, что он сделал России подарок, сняв санкции с компании-оператора «Северного потока-2». С такими обвинениями выступил конгрессмен-республиканец Джим Риш, его заявление опубликовано на сайте комитета сената по международным отношениям.

Риш усомнился в том, что «вредоносный российский проект» действительно отвечает интересам США, как об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Администрация отдает приоритет мнимым интересам Германии и России, а не интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе», — заявил политик.

Более того, по мнению конгрессмена, снятие санкций с Nord Stream 2 AG и его главы ослабит позиции США перед предполагаемым саммитом Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Об отказе США от ограничений против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» сообщалось накануне, 19 мая. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод — это активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация Байдена решила этого не делать.

Позже в Госдепартаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода. Блинкен подчеркнул, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG. Вместе с тем в заявлении главы внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что США продолжат «непоколебимо» выступать против строительства газопровода «Северный поток-2».