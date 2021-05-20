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В США объяснили решение снять санкции против «Северного потока-2»

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Фото: Nord Stream 2

Сняв санкции с компании-оператора газопровода «Северный поток-2», США послало «примирительный сигнал» в адрес России накануне встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так решение Вашингтона объяснил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с «Лентой.ру».

В то же время Киммейдж напомнил, что США планируют ввести санкции против российских кораблей и юридических лиц, связанных с строительством газопровода. «Так что нельзя сказать, что со стороны Соединенных Штатов произошел поворот на 180 градусов по этому вопросу. Но я считаю, что весьма показательно, что это решение [снять санкции с Nord Stream 2 AG] было принято накануне встречи Лаврова и Блинкена», — подчеркнул эксперт.

Об отказе США от ограничений против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» сообщалось накануне, 19 мая. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод — это активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация президента США Джо Байдена решила этого не делать.

Позже в Госдепартаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода. Американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG. Вместе с тем в заявлении главы внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что США продолжат «непоколебимо» выступать против строительства газопровода «Северный поток-2».

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