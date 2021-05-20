В Германии заявили о бессмысленности давления США по «Северному потоку-2»

В Германии оценили решение США не вводить санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герд, передает РИА Новости.

Политик отметил, что американская сторона наконец услышала мнение Германии и учла ее национальные интересы. Он заключил, что страна впервые смогла дать отпор трансатлантическому партнеру со времен Второй мировой войны.

«К счастью, в США нашлись на сегодняшний день трезвые головы, которые начали более прагматически думать о будущем мироустройстве», — сказал Герд и подчеркнул, что «Северный поток-2» будет достроен, так как он необходим немецкой экономике. Политик отметил, что американское давление на страну по данному вопросу бессмысленно.

По словам Герда, Германия остается «в ранге далеко не равноправного партнера» в отношениях с США. Он добавил, что у Вашингтона нет весомых аргументов против проекта газопровода, и в случае продолжения давления немецкий политический курс может стать более пророссийским.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода «Северный поток-2». Сообщалось, что газопровод — это активность, на которую можно было бы наложить ограничения, однако администрация президента Джо Байдена решила этого не делать. Такое решение было объяснено национальными интересами Вашингтона.