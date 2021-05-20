Белый дом признал неспособность остановить строительство «Северного потока-2»

Белый дом признал неспособность остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РИА Новости.

По ее словам, новый глава государства Джо Байден начал выполнять свои обязанности, когда 95 процентов проекта уже было реализовано. Пресс-секретарь задалась риторическим вопросом о том, как может новая американская администрация остановить уже почти завершенное строительство газопровода в другой стране. При этом Псаки подчеркнула, что в Вашингтоне до сих пор считают «Северный поток-2» плохой идей и «нехорошим планом».

Представитель Белого дома также отметила, что США предприняли «значительные шаги», когда ввели санкции против проекта.

Ранее в мае Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Изначально газопровод «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. Готовность «Северного потока-2» в настоящее время — 95 процентов. Длина недостроенного участка сейчас составляет 80 километров.