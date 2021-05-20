В Госдуме оценили заявление Белого дома по «Северному потоку-2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о неспособности США остановить строительство «Северного потока-2». Свою позицию он высказал RT.

Парламентарий заявил, что Россия всегда заявляла о том, что газопровод будет достроен, несмотря на все санкции, «потому что он интересен как России, так и многим европейским странам». Он указал, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом. «Так как это экономика, то надо идти только экономическими путями, а не путем политического давления», — резюмировал он.

20 мая Псаки заявила, что Белый дом признал неспособность остановить строительство газопровода. По ее словам, новая американская администрация не может остановить уже почти завершенное строительство в другой стране. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне до сих пор считают «Северный поток-2» плохой идей и «нехорошим планом».

Ранее Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Изначально газопровод «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта.