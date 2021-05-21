Раскрыты подробности о новых санкциях США против «Северного потока-2»

Раскрыты подробности о новых санкциях США против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Отмечается, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».

«Все финансовые операции и виды деятельности, запрещенные Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, <...>, с участием Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба" (МСС) или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые не связаны со строительством проекта трубопровода "Северный поток - 2", проекта трубопровода "Турецкий поток" или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются», — уточняется в документе Минфина.

Ранее 21 мая США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». В санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.

Ранее Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Изначально газопровод «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта.