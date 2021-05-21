В Совфеде оценили риски новых санкций США против «Северного потока-2»

Власти США не пойдут на ухудшение отношений с Германией, считает первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, комментируя риски новых санкций против «Северного потока-2». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 21 мая.

«Я думаю, это контрпродуктивное решение сенаторов-республиканцев, так как санкции отменили не потому, что [президент США Джо] Байден стал лучше относиться к России, а потому что Байден не хочет ссориться с Германией, это главный союзник американцев в Европе», — сказал сенатор.

Джабаров выразил уверенность в том, что Берлин не отступит от проекта и «Северный поток-2» будет достроен в ближайшее время.

Ранее 14 сенаторов от республиканской партии внесли в конгресс законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих газопровод «Северный поток-2».

20 мая Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». В ведомстве пояснили, что это решение соответствует национальным интересам США.