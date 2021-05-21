США ввели санкции по «Северному потоку-2»

США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство финансов.

Уточняется, что в санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом признал неспособность остановить строительство газопровода. По ее словам, новая американская администрация не может остановить уже почти завершенное строительство в другой стране. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне до сих пор считают «Северный поток-2» плохой идей и «нехорошим планом».

Ранее Госдеп США подтвердил отказ от санкций против «Северного потока-2». «В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — объяснил глава ведомства Энтони Блинкен.

Изначально газопровод «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта.