В Верховной Раде назвали беспомощной позицию Украины по «Северному потоку-2»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и член украинской делегации в ПАСЕ Олег Волошин назвал позицию Киева по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2» «беспомощностью перед лицом неизбежного». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, обращение Рады к Конгрессу США с призывом отказаться от решения о снятии санкций с оператора газопровода лишь подтверждает поражение Украины в этом вопросе. «Даже данный географией транзитный статус Украины смогли нивелировать. Остаются только черноземы и аграрный капитализм», — сказал Волошин.
Он добавил, что Украину толкает на «обочину будущего» излишняя рефлексия по прошлому на фоне «запоздалой национальной эмансипации». «Здесь как раз и традиционная сельская одежда в тему», — отметил депутат, намекая на празднование Дня вышиванки в стране 20 мая.
Ранее Госдепартамент США подтвердил отказ от санкций против оператора «Северного потока-2» — компании Nord Stream 2 AG. В ведомстве пояснили, что это решение соответствует национальным интересам США. Позже Верховная Рада возмутилась этим решением и призвала конгрессменов «использовать весь инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода».
«Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Восточную Украину», — говорилось в обращении Рады.