В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

В Совфеде оценили новые санкции США против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Свое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Так Вашингтон показывает, как он на деле стремится к "стабильным и предсказуемым отношения с Россией". Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим. Это единственное, что следует не из словесных упражнений Блинкена, не имеющих особой ценности, а из практических действий США на российском направлении», — написал сенатор.

Ранее Министерство финансов США уточнило, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».

Ранее 21 мая США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». В санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.