В Совфеде рассказали о «невероятных» версиях взрывов в Чехии

Сенатор Алексей Пушков рассказал о «невероятных» версиях взрывов на складах боеприпасов в чешской Врбетице. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в Праге возникают все более невероятные версии произошедшего: теперь чехи предлагают поверить в то, что хозяин складов встречался с российскими агентами до взрыва. Член Совфеда отметил, что, видимо, сам владелец фирмы-арендатора обращался за помощью, чтобы взорвать склады. «Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре», — подчеркнул Пушков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился в качестве расследования взрывов на складах во Врбетице в 2014 году. Кроме того, министр рассказал, что Прага переживает позор и с трудом «расхлебывает» дело. По его мнению, Чехия и вовсе не сможет довести расследование до конца.

В расследовании взрывов семилетней давности появилось много новых деталей. В частности, 17 мая «Чешское радио» рассказало о странном поведении владельца фирмы-арендатора складов Imeх Group Петра Бернатика. За день до взрывов он 40 минут провел у отеля, где якобы жили Александр Мишкин и Анатолий Чепига (предположительно, под этими именами скрывались Александр Петров и Руслан Боширов). Их Чехия обвиняет в причастности к произошедшему.

Россия отрицает причастность к произошедшему и настаивает на прозрачном расследовании. Чехия продолжила выдвигать обвинения и выслала 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.