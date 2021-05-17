Хозяина взорвавшихся в Чехии складов заподозрили в сговоре с преступниками

За день до взрыва складов во Врбетице в 2014-м хозяин фирмы-арендатора якобы посетил район, где жили обвиняемые в причастности к происшествию — Александр Мишкин и Анатолий Чепига (предположительно, под этими именами скрывались Александр Петров и Руслан Боширов). Об этом пишет «Чешское радио» со ссылкой на источники.

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Речь идет о главе компании Imeх Group Петре Бернатике. За сутки до взрыва он якобы провел в районе гостиницы, где были Мишкин и Чепига, около 40 минут.

По мнению источников, «странное поведение» Бернатика может указывать на его причастность к взрывам или даже сговор с преступниками. При этом адвокат бизнесмена уверяет, что его клиент мог «просто стоять на светофоре у отеля».

14 мая стало известно, что после происшествия в Imex Group недосчитались большого числа вооружений: тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и сопутствующего оборудования. Предполагают, что их могли украсть злоумышленники.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.

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