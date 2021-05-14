Мир
 
Последние новости
Инфекционист заявил о третьей волне коронавируса в России
Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России
США оказались перед угрозой крупнейшей торговой пробки
В Армении предложили взять в плен азербайджанских солдат и обменять на своих
В казанском колледже рассказали о еще одном считавшем себя богом студенте
В России ускорят расселение аварийных домов
В Казани на улице покончил с собой сотрудник СИЗО
США эвакуировали 120 военных из Израиля
Познер с Ургантом снимут фильм о России
В старом немецком фотоаппарате нашли уникальные кадры из России времен войны
Новости партнеров

Стало известно об украденном после взрывов в Чехии оружии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: David W Cerny / Reuters

После взрывов на складах в чешской Врбетице в 2014 году оттуда пропало оружие. Возможно, его украли, пишет издание Mladá fronta IDNES.

В фирме-арендаторе складов Imex Group недосчиталась большого числа вооружений: тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и сопутствующего оборудования. «Все они исчезли после взрывов в конце 2014 года и могли оказаться в руках торговцев оружием на черном рынке», — предполагают в Imex Group.

Компания уже подала иск по подозрению в краже полицией. Предполагают, что это могли сделать в том числе полицейские, после того как прибыли на место взрыва.

При этом чешская полиция считает Россию причастной к взрывам. Чехия уже объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы находились на месте происшествия. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.

18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kde je tisíc raketometů? Firma Imex tvrdí, že se ztratily nebezpečné zbraně Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-municni-sklad-zbrane-trestni-oznameni-imex-group.A210513_202326_domaci_mama
Чехия заявила о «нижней точке» в отношениях с Россией
Швеция отвергла призыв Чехии выслать «хотя бы одного российского дипломата»
Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата