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Швеция отвергла призыв Чехии выслать «хотя бы одного российского дипломата»

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Анн Линде
Анн Линде
Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Швеция отвергла просьбу Чехии в знак солидарности выслать «хотя бы одного российского дипломата». Об этом заявила глава МИД страны Анн Линде, ее слова передает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

«Это крайняя мера, а проявлять солидарность можно другими способами, например, предложив конкретную поддержку на местах», — сказала глава внешнеполитического ведомства. Линде также добавила, что того же мнения придерживаются и другие главы МИД Европы, и подчеркнула важность ведения дипломатического диалога.

8 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице. Такой призыв он аргументировал тем, что удар по одной из стран объединения затрагивает весь Евросоюз.

Отношения Москвы и Праги обострились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, сдетонировали десять тысяч килограммов боеприпасов, в том числе ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания ранее обвинила в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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