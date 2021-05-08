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Чехия попросила страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату»

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Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице. Об этом пишет газета Idnes.

С таким заявлением он выступил во время неформального саммита ЕС в Порту (Португалия). «Европа не может игнорировать такие действия. Когда атакуют одно государство-член ЕС, то автоматически атакуют и всех остальных», — отметил чешский премьер.

4 мая генпрокурор Чехии Павел Земан допустил, что дело о взрывах в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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