В Чехии допустили закрытие дела о взрывах во Врбетице

Генпрокурор Чехии Павел Земан допустил, что дело о взрывах в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, с самого начала у следствия существует только одна версия и нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела, если не удастся допросить обоих подозреваемых или обеспечить их присутствие. «Такова законная процедура» — отметил генпрокурор.

Земан подчеркнул, что граждане Чехии могут гордиться тем, как была решена ситуация с инцидентом во Врбетице. «Могу сказать, что я горжусь Чехией, тем, каким способом она справилась с ситуацией, каким образом разрешила ее», — сказал он.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.