В Чехии потребовали уволить главу МВД после сообщений о «торге» с Россией

Представители оппозиционных партий Чехии призвали уволить главу МВД и вице-премьера страны Яна Гамачека после того, как в СМИ появилась информация о том, что он якобы торговался с Россией, желая заполучить бесплатные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в обмен на отказ от публикаций на тему взрывов во Врбетице. Слова чешских политиков во вторник, 4 мая, приводит, РИА Новости.

«Гамачек всерьез подозревается в том, что хотел продать нашу национальную безопасность за миллион доз неодобренной (в ЕС) вакцины. Это невероятно, таким способом поставить под угрозу нашу безопасность, кредит доверия и опуститься до такого отвратительного торга», — заявил лидер оппозиционной Гражданской демократической партии Ян Фиала, призвав министра немедленно уйти в отставку.

Аналогичное мнение высказал и лидер христианских демократов Мариан Юречка, который отметил, что будет настаивать на созыве закрытого заседания парламента, где выступят главы всех спецслужб страны. Лидер движения «Старосты и независимые» Вит Ракушан, в свою очередь, заявил, что действия Гамачека являются наглядной демонстрацией общей политики всего правительства республики.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в середине апреля Гамачек намеревался «замять» скандал со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в обмен на партию «Спутника V», а также согласие Москвы на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. При этом сам глава МВД Чехии назвал подобные сообщения спекуляциями и опроверг их.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.