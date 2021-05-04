Чехия ответила на данные о желании обменять информацию о Врбетице на «Спутник V»

Первый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг данные о желании обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V». Он отверг это предположение на своей странице в Twitter.

Министр назвал спекуляцией сообщения СМИ о том, что в середине апреля он намеревался «замять» скандал со взрывами в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице в обмен на партию «Спутника V», а также согласие Москвы на встречу президентов России и США в Праге.

«Категорически отвергаю предположения, содержащиеся в статье в материале Янека Кроупа [в издании «Список»], относительно моей предполагаемой попытки обменять информацию из дела Врбетице на поставку вакцины "Спутника V"», — ответил Гамачек.

Гамачек собирался посетить Москву 19 апреля. По его словам, с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч с участием глав служб безопасности Чехии, генерального прокурора страны, а также посла Чехии в Москве.

«Единственной темой встреч было [обсуждение] влияния скандала во Врбетице на государственную безопасность и отношения между Чешской Республикой и Россией, отчасти потому, что средства массовой информации обладали некоторой информацией о деле Врбетице и угрожали ее утечкой», — объяснил первый вице-премьер Чехии.

Он заявил, что появившаяся в СМИ неподтвержденная информация наносит ущерб интересам республики.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человек. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.