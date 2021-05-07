Политолог назвал «лицемерным» заявление премьера Чехии о России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT назвал «лицемерным» заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, призвавшего разрядить «разогретую» эмоциями атмосферу в отношениях с Россией.

Как отметил политолог, в Чехии есть много людей, которые хорошо относятся к России, и чешские политики должны понимать, что они являются избирателями. Поэтому, считает Шаповалов, заявление Бабиша связано с «лицемерным желанием продемонстрировать своим гражданам стремление к нормализации отношений с Россией».

Ранее Бабиш призвал разрядить «разогретую» эмоциями атмосферу в отношениях с Москвой. Он также напомнил, что существует возможность включения Чехии «в список недружественных России государств», а дипломатические отношения между Москвой и Прагой «находятся в кризисе». Вместе с тем, по словам Бабиша, реакция чешских властей на инцидент во Врбетице была правильной.

4 мая генпрокурор Чехии Павел Земан допустил, что дело о взрывах в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.