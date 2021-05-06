Раскрыты подробности взрыва на складе в чешской Врбетице

Чешская радиостанция Český rozhlas раскрыла подробности взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, произошедшего в 2014 году.

В частности, утверждается, что временным рабочим хранившей на упомянутых складах оружие компании Imex Group за день до инцидента внезапно дали отгул, который пришелся на тот день, когда произошел взрыв. Кроме того, в этот же день склад захотел проведать владелец Imex Group Петр Бернатик-младший.

Согласно данным радиостанции, рабочие узнали о выходном 15 октября, тогда как в соответствии с имеющимся планом они должны были подготовить вооружение к перевозке. Отмечается, что Бернатик планировал навестить склад №16, и по словам рабочих это было исключительное событие, поскольку до этого он приезжал на подобные проверки в сопровождении других людей. Данный факт подтвердили не только источники, но и полиция с прокуратурой.

Известно, что владельца Imex Group в феврале 2021 года на несколько часов задержали сотрудники полиции, при этом в его доме и компании проводились обыски. Сам Бернатик, также как и юрист компании Радек Ондруш, не стал комментировать произошедшее. Юрист указал, что отгул рабочим могли дать по той причине, что следить за ними было попросту некому. Однако журналисты сочли, что факт ареста свидетельствует о том, что Бернатика могут подозревать в сокрытии информации, имеющей отношение ко взрыву. «Конкретно следователи и спецслужбы выясняют, не мог ли он помочь российским агентам попасть на складскую территорию во Врбетице. Умышленно или непреднамеренно», — уточняется в материале Český rozhlas.

Ранее сообщалось, что Чехия собирается вынести свои подозрения в адрес России по поводу инцидента во Врбетице на неформальном саммите ЕС. Уточнялось, что саммит назначен на 8 мая.

До этого в Чехии допустили закрытие дела о взрывах во Врбетице, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. По словам генпрокурора Чехии Павла Земана, с самого начала у следствия существует только одна версия, и нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.



