Чешский генерал заявил о неубедительных данных по причастности России к взрывам

Данные о причастности России к взрывам на оружейных складах в чешской Врбетице в 2014 году неубедительны. Об этом бывший глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил РИА Новости.

«Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ», — заявил он. Генерал считает, что важной упущенной деталью является тот факт, что россиянам потребовались бы помощники в Чехии. Эти люди как непосредственно на объекте, так и на государственном уровне должны были знать о поставках оружия.

Кроме того, по его словам, фирма Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. При этом отправка в страну НАТО Болгарию не должна была вызывать поводов для беспокойства, отметил Шандор.

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Генерал считает, что заявления власти сделали в спешке и хаотично, «потому что опасались утечки в СМИ». Он заявил, что отношения стран могут и далее ухудшиться. «В любом случае, теперь мы в списке враждебных для РФ государств. Думаю, в этом российские политики немного переборщили. Понятно, что некоторые чешские фирмы и предприниматели будут в связи с этим иметь проблемы», — добавил Шандор.

29 апреля министр юстиции Чехии Мария Бенешова заявила, что у Праги есть несколько версий взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, помимо уже названных ранее диверсии и случайности. Назвать их она отказалась.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Взрыв произошел 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва до сих пор оставалась неизвестной; по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих. Кроме того, 3 декабря того же года во Врбетице произошел второй взрыв на складе, где тоже хранилось более десяти тонн взрывчатых веществ.