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В Чехии прошли митинги против «пророссийского» президента страны

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Фото: DAVID W CERNY / Reuters

Акции протеста против президента Чехии Милоша Земана прошли в Праге и других городах страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, на Вацлавской площади собрались около 10 тысяч человек. Организатором митинга стала гражданская инициатива «Миллион мгновений для демократии», которая связана с политическими противниками Земана.

Из-за пандемии участники акции соблюдали социальную дистанцию. Многие из них держали транспаранты и плакаты с оскорбительными надписями в адрес президента, его сторонников, а также российских властей. Самого Земана также обвинили в измене родине и «пророссийском» настроении.

Кроме того, выступающие на митинге назвали Россию «угрозой национальной безопасности» Чехии, а также одобрили исключение российской госкорпорации «Росатом» из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Милош Земан указывал, что в отчетах BIS нет доказательств присутствия российских агентов на месте ЧП во Врбетице. Он пообещал рассекретить итоги расследования, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Позже депутаты осудили Земана за лояльность России, а сенаторы вознамерились подать конституционную жалобу и обвинить его в измене родине

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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