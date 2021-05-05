Чехия вынесет подозрения в адрес России на неформальный саммит ЕС

Чехия собирается вынести свои подозрения в адрес России по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического источника в Брюсселе.

Саммит назначен на 8 мая, он пройдет в Порту. «Чехия намерена вынести на обсуждение неформальной встречи лидеров ЕС вопрос о подрывных действиях России во Врбетице», — сообщил источник журналистам.

Ранее 5 мая глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что Россия была готова к обвинениям в причастности к взрывам на складах во Врбетице.

До этого в Чехии допустили закрытие дела о взрывах во Врбетице, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. По словам генпрокурора Чехии Павла Земана, с самого начала у следствия существует только одна версия, и нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.