Канцлер Германии Ангела Меркель пожаловалась на агрессивное поведение России и заявила, что из-за этого перед трансатлантическими партнерами стоит цель изменения сил в мире. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы [Европа и США] едины в том, что недостатка в масштабных вызовах нет, могу назвать пандемию, но и большую задачу по защите климата, а также изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России», — отметила Меркель.

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В конце апреля Европейский парламент (ЕП) пожалел о текущем уровне отношений с Россией. В ЕП подчеркнули, что ответственность за современное состояние взаимодействия между Европой и Москвой лежит на российской стороне. Отмечается также, что кризис в отношениях вызван «агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении стран — членов ЕС».

Напряженность в отношениях России и стран Запада возросла из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в конце марта. Киев и непризнанные республики Донбасса сообщили об участившихся обстрелах, разведывательных действиях и перемещении военной техники в районе линии разграничения. Украинские власти после этого обвинили Москву в наращивании военного присутствия на границе между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным, и призвали Киев прекратить провокации.

Взаимодействие с Западом осложнил дипломатический кризис в отношениях Москвы и Праги. Чешские власти обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. После этого страны «обменялись» высылкой дипломатов. Чехию поддержали США, Болгария, Украина, Польша, Словакия, страны Прибалтики — они также выслали российских дипломатических сотрудников.