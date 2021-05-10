В Евросоюзе заявили о нежелании обострять отношения с Россией

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о нежелании всех стран-участниц ЕС обострять отношения с Россией. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, по его мнению, европейские страны настроены солидарно по отношению к Чехии, однако это не говорит о напряженности во взаимодействии с Россией.

Ранее политик высказал оценку ситуации в России — он отметил, что «она не улучшается».

17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов по подозрению в работе на спецслужбы РФ, якобы причастные к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова: они, как утверждается, находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.