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Глава дипломатии ЕС дал оценку ситуации в России

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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель дал оценку ситуации в России. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 10 мая.

«Мы обсудим ситуацию в России, ситуация не улучшается», — сказал он перед началом очного заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в свою очередь заявил, что Брюссель готов к диалогу с Москвой.

Наладить конструктивный диалог с Россией также призывал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. По его словам, Евросоюз должен остановить «негативную спираль» развития отношений с Россией.

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