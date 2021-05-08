Лидеры стран ЕС кратко обсудили Россию

Лидеры стран Евросоюза кратко обсудили тему России на прошедшем в португальском Порту неформальном саммите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

Отвечая на вопрос, касались ли лидеры ЕС темы России на встрече 7-8 мая, собеседник агентства сказал: «Да. Инцидент в Чехии был обсужден сначала с [премьер-министром Чехии Андреем] Бабишем, который объяснил, что произошло, а затем были короткие дебаты с учетом стратегической дискуссии 25 мая».

Другой источник РИА Новости подтвердил, что дискуссия по России была, однако подробностей не привел.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах стран Евросоюза обсудить Россию на саммите 25 мая.

Также сообщалось, что Бабиш предложил всем государствам-членам ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией из-за взрывов во Врбетице в 2014 году. Прага обвиняет российские спецслужбы в причастности к случившемуся. Согласно версии чешских властей, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов.