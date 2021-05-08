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ЕС обсудит Россию на новом саммите

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Reuters

Евросоюз обсудит Россию на новом саммите, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит РИА Новости.

Ожидается, что саммит состоится 25 мая. «Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернемся 25 мая», — отметил Макрон, имея в виду проходящий в эти дни неформальный саммит ЕС в португальском Порту.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что Россия стала одной из главных тем для обсуждения в рамках мероприятия. По его словам, политику Москвы затрагивали в своих выступлениях Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Также Бабиш предложил всем странам ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией, власти которой объявили персонами нон-грата 18 сотрудников российского посольства, причастных, по их мнению, к взрывам в Чехии в 2014 году.

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