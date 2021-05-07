Мир
 
Последние новости
У границ России заметили беспилотник США с нестандартной задачей
Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах
Российская теннисистка назвала минусы жизни в США
Эстония снова обвинила российский Ил-96 в нарушении границы
Госсекретарь США признал подрывные действия Вашингтона
Малышеву осудили за совет худеющим пенсионерам брать пример с блокадников
Япония обнаружила в Цусимском проливе четыре корабля ВМФ России
Арестован муж убитой блогерши из Екатеринбурга
Беременная жена Дацика выбежала на ринг и остановила бой мужа
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о реакции Евросоюза на список недругов России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Включение хотя бы одной страны Евросоюза в список недружественных России стран будет расцениваться как шаг в отношении всего ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитической службе объединения.

«Расколоть единство Евросоюза не получится, если хотя бы одна из стран ЕС признана недружественной, это означает, что Россия считает недружественным весь Евросоюз», — сказал источник, — «Нельзя негативно относиться к определённой стране только потому, что есть политические разногласия».

Отмечается, что Евросоюз считает создание списка недругов России противоречащим международному праву и конвенции о дипломатических сношениях. В связи с этим, объединение внимательно будет следить за действиями России в отношении включенных в перечь стран.

Главы МИД ЕС 10 мая во время переговоров обсудят последствия возможных ограничений, которые могут быть приняты Россией в отношении недружественных государств.

23 апреля президент России Владимир Путин распорядился составить список недружественных стран, к которым будут применены меры воздействия.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается туда записывать все страны подряд: он уточнил, что соответствующие решения будут основываться на глубоком анализе ситуации и «определении возможностей вести дело с этой страной иным образом». Дипломат отметил, что список будет представлен скоро.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Политолог назвал цели создания списка недругов России
Россия представит список недружественных стран
Лавров анонсировал публикацию списка недругов России