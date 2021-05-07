Стало известно о реакции Евросоюза на список недругов России

Включение хотя бы одной страны Евросоюза в список недружественных России стран будет расцениваться как шаг в отношении всего ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитической службе объединения.

«Расколоть единство Евросоюза не получится, если хотя бы одна из стран ЕС признана недружественной, это означает, что Россия считает недружественным весь Евросоюз», — сказал источник, — «Нельзя негативно относиться к определённой стране только потому, что есть политические разногласия».

Отмечается, что Евросоюз считает создание списка недругов России противоречащим международному праву и конвенции о дипломатических сношениях. В связи с этим, объединение внимательно будет следить за действиями России в отношении включенных в перечь стран.

Главы МИД ЕС 10 мая во время переговоров обсудят последствия возможных ограничений, которые могут быть приняты Россией в отношении недружественных государств.

23 апреля президент России Владимир Путин распорядился составить список недружественных стран, к которым будут применены меры воздействия.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается туда записывать все страны подряд: он уточнил, что соответствующие решения будут основываться на глубоком анализе ситуации и «определении возможностей вести дело с этой страной иным образом». Дипломат отметил, что список будет представлен скоро.