Политолог назвал цели создания списка недругов России

Список недружественных стран, создание которого анонсировал глава МИД России Сергей Лавров, носит политический характер и возможно будет подразумевать определенные ограничения во взаимодействии с включенными в него государствами. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев.

По его словам, создание перечня недружественных стран — частая практика в современном мире, в том числе в контексте санкционной политики. К примеру, США сформировали сразу несколько списков и классифицировали своих недругов по типу угроз и проблем, а некоторые государства создали реестры стран, посещение которых не рекомендуется.

Тимофеев уверен, что анонсируемый в России список будет носить политический характер и демонстрировать уровень отношений с тем или иным государством.

«Возможно, он будет подразумевать определенные ограничения во взаимодействии с этими странами. Более того, я не исключаю, что в дальнейшем такая классификация может использоваться и для применения против этих стран российских специальных экономических мер», — заметил специалист.

Тимофеев предположил, что на первых порах перечь будет небольшим и включит от 10 до 20 государств. Он также оценил число потенциальных претендентов на включение в список, обратив внимание на страны, которые активно используют санкции или инициируют иные недружественные действия в отношении Москвы. «Думаю, что таких стран наберется десятка три-четыре. Например, коалиция во главе с США, которая против нас вводит санкции, составляет сейчас порядка сорока государств. Однако, я полагаю, на первых порах в списке будет фигурировать меньше стран. К тому же, еще необходимо узнать параметры и критерии для включения государств в этот список», — заключил он.

23 апреля президент России Владимир Путин распорядился составить список недружественных стран, к которым будут применены меры воздействия.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается туда записывать все страны подряд: он уточнил, что соответствующие решения будут основываться на глубоком анализе ситуации и «определении возможностей вести дело с этой страной иным образом». Дипломат отметил, что список будет представлен скоро.