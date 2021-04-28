Мир
 
Последние новости
В России опровергли начало третьей волны COVID-19
Дуров анонсировал новую функцию Telegram
Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом покончил с собой
В США назвали вторые по мощи ВМС мира
Эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем
В России стало рекордно много фальшивых долларов
К российским границам в Черном море устремились самолеты-разведчики США
В Москве обнаружили «Пизанскую башню» 
Назарбаев передал свой пожизненный пост Токаеву
В Польше извинились за снятие российского флага во время матча на ЧМ по шашкам
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров анонсировал публикацию списка недругов России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД РФ

Правительство России по поручению президента Владимира Путина занимается формированием списка недружественных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Но я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России», — отметил Лавров. По его словам, соответствующие решения будут основываться на глубоком анализе ситуации и «определении возможностей вести дело с этой страной иным образом».

Глава МИД уточнил, что список недругов будет периодически пополняться. Полный перечень стран, по его словам, опубликуют скоро. Лавров также рассказал о мерах в отношении недружественных стран — им будет запрещено нанимать на работу физических лиц, находящихся на территории РФ.

Ранее президент России подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия государств. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия государств
Россия заявила о негативе в отношениях с Латвией и Эстонией
Попавших под санкции россиян защитят всей страной