Лавров анонсировал публикацию списка недругов России

Правительство России по поручению президента Владимира Путина занимается формированием списка недружественных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Но я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России», — отметил Лавров. По его словам, соответствующие решения будут основываться на глубоком анализе ситуации и «определении возможностей вести дело с этой страной иным образом».

Глава МИД уточнил, что список недругов будет периодически пополняться. Полный перечень стран, по его словам, опубликуют скоро. Лавров также рассказал о мерах в отношении недружественных стран — им будет запрещено нанимать на работу физических лиц, находящихся на территории РФ.

Ранее президент России подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия государств. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия.