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Российского посла вызвали в МИД Эстонии

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российского посла в Эстонии Александра Петрова вызвали в МИД страны. Об этом сообщает посольство России в Таллине, передает ТАСС.

Петрова вызвали в ведомство для вручения ноты протеста в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, которое приписывают российскому самолету. В диппредставительстве добавили, что в ходе визита посла в министерство был затронут также «ряд вопросов, касающихся взаимоотношений ЕС и России на современном этапе».

Ранее главный штаб Сил обороны Эстонии заявил, что российский самолет Ил-96 нарушил воздушную границу республики. Самолет без разрешения вошел в воздушное пространство около острова Вайндло и провел в нем около минуты, сообщается в заявлении.

Отмечается, что в предполагаемый момент пересечения границы двусторонняя радиосвязь с эстонскими диспетчерами у самолета отсутствовала. Транспондер при этом был включен, но план полета у него отсутствовал.

10 июня Эстония также заявляла, что российский самолет Ту-204-300 нарушил ее воздушное пространство близ острова Вайндло, пробыв в нем около одной минуты. Экипаж воздушного судна обвинили в том, что он не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами.

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