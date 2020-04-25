Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы

Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы. Об этом сообщает РИА Новости. Видео агентство разместило в своем Telegram-канале.

Как отмечается, Су-27 идентифицировали истребители F-16 ВВС Бельгии и сопровождали их, пока те не изменили курс полета. После того, как бельгийские самолеты начали отдаляться от границы, российские продолжили плановое выполнение учебно-боевых задач.

24 апреля сообщалось, что у границ России за неделю был зафиксирован 21 самолет-разведчик.

Ранее в апреле между Россией и США произошел ряд инцидентов на Аляске. Сначала американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря, а позже истребитель Су-35 в том же районе «опасно» перехватил патрульный самолет США P-8A Poseidon.

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