У границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю

У границ России за неделю был зафиксирован 21 самолет-разведчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газеты российских Вооруженных Сил «Красная звезда».

Помимо этого, были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность вдоль границ.

Ни один из летательных аппаратов не нарушил воздушного пространства России. Тем не менее за прошедшую неделю истребители дежурных сил ПВО дважды вылетали с базы для предотвращения пересечения границы.

Ранее в апреле между Россией и США произошел ряд инцидентов на Аляске. Сначала американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря, а позже истребитель Су-35 в том же районе «опасно» перехватил патрульный самолет США P-8A Poseido.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!