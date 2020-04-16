США заявили об «опасном» перехвате своего самолета российским истребителем

В США рассказали об «опасном» перехвате своего самолета российским истребителем Су-35. Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота американских ВМС.

«Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов», — сказано в тексте сообщения. Также отмечается, что в результате этого пилоты и экипаж американского патрульного самолета P-8A Poseidon подверглись риску.

Экипаж американского самолета после встречи с российским истребителем заявил о волне турбулентности. Весь перехват, как утверждают в ВМС, длился около 42 минут.

Шестой флот назвал такие действия «безответственными» и призвал Россию соблюдать международные стандарты, которые были установлены, чтобы обеспечить безопасность и предотвращать инциденты. При этом отмечается, что американский «самолет не провоцировал российские действия».

В Минобороны России пока не ответили на эти заявления. Однако ранее военное ведомство неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

8 апреля американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Берингова моря. Российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски, однако воздушное пространство не нарушали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!