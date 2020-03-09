США заметили российский корабль-разведчик в Тихом океане

США заметили российский разведывательный корабль «Прибалтика» (ССВ-80) в Тихом океане. Об этом сообщила американская Береговая охрана, передает «Интерфакс».

Судно зафиксировали вблизи острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор. Сообщается, что «Прибалтика» следует к югу от острова Оаху. Катер береговой охраны USCGC Kimball ведет наблюдение за перемещением корабля-разведчика российского Тихоокеанского флота.

В декабре прошлого года сообщалось, что США обнаружили разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов». Как отмечал CNN, корабль совершал «небезопасные маневры» неподалеку от берегов американского штата Флорида.

ССВ-80 «Прибалтика» относится к большим разведывательным кораблям проекта 1826 «Рубидий» (официальное название — судно связи). Построен в 1984 году на калининградской верфи «Янтарь». На борту корабля полным водоизмещением до 4500 тонн находится комплект аппаратуры радиотехнической разведки (сбора данных о характеристиках радиотехнических средств, включая РЛС) и радиоразведки (перехвата сообщений), а также гидроакустические станции и аппаратура спутниковой связи.

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