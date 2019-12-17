США заметили «небезопасные маневры» российского корабля у берегов Флориды

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает «небезопасные маневры» неподалеку от берегов американского штата Флорида. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает CNN.

По данным телеканала, корабль периодически оставляет выключенными необходимые при плохой видимости навигационные огни и не отвечает на запросы проходящих мимо коммерческих судов, которые пытаются выяснить его точное положение, чтобы избежать столкновения. Маневры судна источники назвали «беспорядочными».

Представитель береговой охраны США рассказал журналистам, что его ведомство предупредило все суда, проходящие поблизости, о российском корабле и его перемещениях. Известно также, что поблизости от «Виктора Леонова» постоянно находится эсминец ВМС США USS Mahan.

Сообщается, что именно этот разведывательный корабль ВМФ России регулярно, начиная с 2015 года, патрулирует международные воды в районе Флориды. Он также часто бывает в Карибском бассейне — в частности, возле Кубы и Тринидада и Тобаго. В прошлый раз у американских берегов его заметили летом 2018 года.

Российские корабли-разведчики проекта 864, к которым относится «Виктор Леонов», занимаются в том числе радиоперехватом каналов связи на всех частотах. В их функции входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.

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