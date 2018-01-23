Российский корабль-разведчик застали за рутиной у берегов США

Американские военные снова обнаружили у берегов США российский корабль-разведчик «Виктор Леонов». Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По словам одного из собеседников телеканала, корабль выполняет обычную разведывательную миссию. По данным американских военных, она продлится от четырех до шести месяцев.

Также источники CNN сообщили, что «Виктор Леонов» несколько дней назад вышел из Порт-оф-Спейн, столицы Тринидад и Тобаго. Пройдя мимо мыса Канаверал, корабль лег на курс вдоль восточного побережья, где располагаются базы ВМС США.

Разведывательный корабль неоднократно видели у берегов США в 2017 году. Так, в марте судно заметили в 37 километрах от американской базы подводных лодок Кингс-Бэй, штат Джорджия. В феврале «Виктор Леонов» прошел в ста километрах от берега штата Делавэр.

Российские корабли-разведчики проекта 864, к которым относится «Виктор Леонов», занимаются в том числе радиоперехватом каналов связи на всех частотах. В их функции входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.

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