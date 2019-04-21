В Черном море заметили британский корабль-разведчик

В акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании. Об этом в Twitter сообщили представители сервиса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

По данным наблюдателей, корабль HMS Echo (H87) вошел в Черное море около шести часов вечера по местному времени (совпадает с московским). Он может оставаться в этих водах в течение трех недель в соответствии с конвенцией Монтре о статусе Черноморских проливов.

В конце марта в Черное море вошла группа кораблей НАТО. Суда военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании прибыли для участия в учениях «Морской щит» вместе с партнерами из Грузии и Украины, которые прошли в юго-западной части Черного моря c 8 по 13 апреля.

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