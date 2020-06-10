Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства

Российский самолет Ту-204-300 нарушил воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндло, пробыв в нем около одной минуты. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Уточняется, что бортовое приемопередающее устройство самолета было включено. Экипаж воздушного судна обвинили в том, что он не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России в Таллине Александра Петрова и вручило ему ноту протеста.

Это первый за 2020 год случай, когда Эстония обвиняет Россию в подобном нарушении.

Последний инцидент произошел в октябре 2019-го. Тогда российский самолет Ту-154 вошел в воздушное пространство страны, не имея разрешения на подобные действия. Отмечалось, что самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.

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