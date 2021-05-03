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Польша, Украина и страны Балтии договорились о сотрудничестве

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Фото: РИА Новости

Польша, Украина и страны Балтии договорились о сотрудничестве. Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали в Варшаве совместную декларацию по случаю празднования 230-й годовщины принятия первой польской конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидеров пяти стран.

«Вспоминая прошлый опыт, гордясь достижениями нашего современного сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, мы с надеждой смотрим в будущее», — отмечается в тексте.

Процветание «общего наследия» требует того, чтобы Европа строилась на основе «фундаментальных ценностей и принципов», уточнили главы государств. Такими ценностями они назвали свободу, суверенитет, территориальную целостность, демократию, верховенство закона, равенство и солидарность.

«Мы считаем, что для всех нас солидарность наций, особенно перед лицом сегодняшних угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, процветания и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы будем привержены продолжению диалога и сотрудничества стран, которые мы представляем», — говорится в декларации.

Ранее в Литве сочли, что Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз раньше, чем через 15 лет.

В начале апреля представитель НАТО заявил, что альянс поможет Украине развивать армию и проводить реформы, благодаря которым Киев сможет эффективнее двигаться в евроатлантическом направлении.

2 апреля пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович рассказал журналистам, что в совместных с НАТО учениях украинская армия будет отрабатывать ситуацию войны с Россией в Крыму.

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